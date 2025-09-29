Denn das unausgesprochene Motto lautete: Sehen und gesehen werden.<BR \/><BR \/>Das Wochenende war für die Meran Galopp GmbH mit Präsident Giovanni Martone an der Spitze ein voller Erfolg: Gestern herrschte Kaiserwetter, und obwohl es am Samstag zeitweise leicht regnete, konnte das Programm planmäßig durchgeführt werden. Geschätzte rund 15.000 Besucherinnen und Besucher strömten an beiden Tagen auf das Gelände des Pferderennplatzes: Und sie erlebten nicht nur zahlreiche spannende Pferderennen, sondern auch ein großes Fest der Begegnungen, der Emotionen und des stilvollen Miteinanders.<BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="uFYjdW5A"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Beim Großen Preis gesichtet wurden unter anderem die Landesräte Rosmarie Pamer, Luis Walcher und Christian Bianchi. Und natürlich durften auch die Meraner Bürgermeisterin Katharina Zeller sowie hochrangige Vertreter der Polizei- und Streitkräfte nicht fehlen.<h3>\r\nDas Rennen<\/h3>Um exakt 17.25 Uhr ertönte am Meraner Kurs wieder einmal „La Marseillaise“ zwischen den Berggipfeln – und das nicht von ungefähr: Speed Emile, der flinke Estejo-Sohn aus dem Quartier von Guillaume Macaire, schnappte sich nach 2024 nun auch die 86. Auflage des Großen Preises von Meran Südtirol vor etwa rund 10.000 Zuschauern. <BR \/><BR \/>Mit einer fulminanten Vorstellung krönte der 6-jährige Wallach seinen zweiten Auftritt in der Kurstadt in Serie und zeigte der Konkurrenz klar die Eisenhufe. Im Sattel saß erneut der junge Franzose Baptiste Le Clerc, der mit kühlem Kopf und feiner Hand den 1,95-Favoriten über die schweren Meraner Hindernisse führte. Für Besitzer Jacques Bisson war es der nächste goldene Moment im Alpenoval, für Macaire bereits der siebte Triumph in dieser Traditionsprüfung – der erste datiert aus dem Jahr 2003, als Tempo D’Or den Grundstein für die französische Serie legte.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218717_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Doch kampflos ließ das „Aichner-Imperium“ den Gast nicht davonziehen. Heuer war es um Welten schwerer, sich ans Podium zu kämpfen: Gleich vier Wallache des Südtiroler Parade-rennstalles in Kombi mit Trainer Josef Vana Jr. belegten die Plätze hinter dem Sieger. Allen voran Gangster De Coddes, der mit Josef Bartos eine beinahe filmreife Vorstellung ablieferte. Trotz fehlender Vorbereitung zeigte der eisenharte Kämpfer Herzblut und biss sich auf den Ehrenrang – ein „Gangsterstück“ im besten Sinne. <BR \/><BR \/>Dahinter folgte Grand De Thaix mit Lukas Matusky, der sich bei seiner ersten Großen- Preis-Parade als guter Kandidat für die kommenden Jahre gezeigt hat, während Krokodile Dundee als Zugpferd lange das Tempo hochhielt und auf dem soliden vierten Platz landete. Ches Demonmirail komplettierte die gelb-schwarzen Farben von Vater Josef und Sohn Devid Aichner als Fünfter.<BR \/><BR \/>Für die hoch eingeschätzten Gäste aus Polen und der Schweiz hingegen gab es in diesem Jahr nur lange Gesichter: Fandango, Runa und Pretty King blieben ohne echte Siegchance, Dear Weaver aus dem Quartier von Davide Satalia musste früh passen. Auch die hochgehandelten Jony Be Good und Mandinko fanden keinen Weg ins Ziel.<BR \/><BR \/>Es war ein Favoritensieg ohne Zittern – und doch mit dem vollen Unterhaltungswert, den das Meraner Hindernisspektakel seit Jahrzehnten ausmacht. Und so war’s einmal mehr: Der heutige Beste hat sich durchgesetzt und gezeigt, warum ihm dieser Platz gebührt. Doch wie es im Wettstreit so ist, gilt der Ruhm des Augenblicks nur bis zur nächsten Runde – und schon in einem Jahr könnte ein anderer die Hymne am Meraner Kurs erklingen lassen und aus seinem Schatten treten.<BR \/><BR \/>von Florian Mair und Elia Oberkalmsteiner