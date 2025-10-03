Der gelernte Sattler sei ein zurückhaltender, stiller Charakter gewesen, erzählt seine Tochter Monika Mader (66) aus St. Leonhard in Passeier. Einige Männer aus dem Passeiertal flüchteten über das Timmelsjoch nach Österreich, als sie den Einberufungsbefehl erhalten hatten. Leonhard Mader nicht. Zunächst ging es zur Militärausbildung nach Mittelitalien, am 15. Oktober 1935, zwölf Tage nach Kriegsbeginn, stieg er – vermutlich in Livorno – auf ein Schiff, das ihn nach Abessinien brachte.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220583_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Mein Vater musste für einen fremden Staat in den Krieg ziehen. ‚Wir haben den Kopf hinhalten müssen‘, sagte er immer“, berichtet Monika Mader. „Aber die Fahrt dorthin war ein Abenteuer. Davon hat er gerne erzählt. Das war etwas Außergewöhnliches. Das Schiff fuhr durch den Suezkanal.“ Leonhard Mader diente als einfacher Soldat in der Einheit der „Bombardieri“. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220586_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Über seine Zeit in Abessinien sprach er wenig. Wenn, dann erwähnte er die Einheimischen, sie bezeichnete er stets als „arme Leute“. „Er steckte sich dort mit Malaria an“, weiß seine Tochter auch. Seine italienischen Kameraden hätten kaum Rücksicht auf ihn genommen, als er 41 Grad Fieber hatte. Zeit seines Lebens hatte Leonhard Mader ein distanziertes Verhältnis zum italienischen Staat. <h3>\r\nVerlorene Jugendjahre<\/h3>Im Februar 1937 kehrte er nach Südtirol zurück, 1939 optierte seine Familie für das Deutsche Reich. Nach der Auswanderung wurde Leonhard Mader erneut in den Krieg eingezogen, diesmal ging es an die Front nach Frankreich. Die Bilder vom Krieg verfolgten ihn sein Leben lang. Zum einen war er stolz auf das Erlebte. „Ich bin in Afrika gewesen“, betonte er oft im Alter. Aber die Jugendjahre waren verloren. „Das hat er nie verarbeitet“, schildert seine Tochter. Immer wieder hatte ihr Vater depressive Verstimmungen, schwieg, und trotzdem stand das Thema wie ein Elefant im Raum. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220589_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Für mich als Kind war das nicht einfach“, erklärt Monika Mader unumwunden. Sie klappt das Fotoalbum zu. Es ist nicht mehr vollständig, viele Bilder fehlen. Ihr Vater hat sie eines Tages in deprimierter Stimmung herausgerissen. Monika Mader fand noch ein paar und klebte sie wieder ein. Wegwerfen kam für sie nicht infrage. Auch jetzt nicht. „Mein Sohn hat seinen Großvater nicht mehr kennengelernt. Ich möchte, dass ihm etwas bleibt von seinem Opa und auch von dieser Zeit, damit das einfach nicht alles vergessen wird.“ <h3>\r\nHintergrund: Der Abessinienkrieg<\/h3>Diktator Benito Mussolini träumte davon, das Römische Reich wiederherzustellen. Eritrea und Somalia gehörten bereits zum Königreich Italien, 1934 erklärte Mussolini auch Libyen zur Kolonie. Am 3. Oktober 1935 überfiel Italien das Kaiserreich Abessinien, das heutige Äthiopien. Dabei ging man mit brutaler Gewalt vor und setzte auch Giftgas ein. Man geht davon aus, dass 330.000 Soldaten aus Italien und 87.000 Hilfstruppen aus Eritrea für Italien kämpften. Im Mai 1936 verkündete Mussolini die Eroberung der Hauptstadt Addis Abeba, der Krieg war beendet. 1941 verlor Italien Abessinien und alle weiteren ostafrikanischen Gebiete. <BR \/><BR \/><b>Wo man „koloniale“ Spuren in Bozen findet:<\/b> <a href="https:\/\/postcolonialitaly.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.postcolonialitaly.com<\/a><h3>\r\nBuchtipps zum Thema:<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1220556_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220559_image" \/><\/div>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1220562_image" \/><\/div>