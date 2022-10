Ab heute: Stau auf der Fahrt nach Innsbruck vorprogrammiert

Wer in den kommenden beiden Wochen mit dem Auto über den Brenner fährt, muss daher wohl deutlich mehr Fahrtzeit einrechnen.Sollten die Arbeiten nicht fertig werden, blüht von Sonntag, 16. Oktober, bis Freitag, 21. Oktober, noch einmal dasselbe Bild.Das ist aber nur ein kurzer Vorgeschmack auf das, was ab 1. Jänner 2025 Dauerzustand sein wird. Dann nämlich wird die dringend sanierungsbedürftige Brücke für mindestens 2 Jahre in beiden Richtungen nur einspurig befahrbar. „Und das wird eine Katastrophe“, befürchtet Reichhalter.Damit es nicht zum völligen Kollaps kommt, arbeite der Autobahnbetreiber Asfinag zusammen mit der Brennerautobahngesellschaft an möglichen Lösungen. „Zu sagen, wie diese aussehen werden, ist noch verfrüht“, so Reichhalter.Derzeit werde möglichst präzise Ziel-Quell-Verkehr erhoben, um mögliche Schlüsse zu ziehen. Möglich wäre dann z.B., einen Teil des Verkehrs auf andere Routen umzuleiten. Gut möglich auch, dass die Asfinag bei der Politik in Nordtirol anklopft, um die aktuell geltende Verkehrsregelung abzuändern. „Denn wenn der Schwerverkehr auch nachts fahren dürfte, wäre das eine Möglichkeit, den Verkehr generell ein wenig zu entzerren“, so Reichhalter.Dies wird wohl auch Inhalt eines Treffens der Landtage von Tirol und Südtirol sein, das SVP-Fraktionssprecherin Magdalena Amhof und Süd-Tiroler Freiheit fordern. „Innerhalb 2023 soll eine Lösung stehen“, so Reichhalter. „Dann haben wir ein Jahr lang Zeit für Beschilderung, Aufklärung und mögliche Potenzierung des Schienenverkehrs.“ Auf dass es „nur eine kleine Katastrophe“ werde hofft er.