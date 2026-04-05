Im Monat März ging es ums Älterwerden – und damit um Wandel. Wandel fordert uns heraus: manchmal sanft, manchmal unerwartet deutlich. Gerade in der Zeit rund um die Pensionierung zeigt sich, wie wichtig innere Beweglichkeit in diesem Zusammenhang ist: die Fähigkeit, flexibel auf neue Lebensumstände zu reagieren, ohne sich selbst zu verlieren.<h3>\r\nAchtsamkeit ist wichtig, um Stress zu regulieren<\/h3>Ein Satz aus der Achtsamkeitspraxis bringt es treffend auf den Punkt: „Es ist nicht die Veränderung, die uns erschöpft – sondern unser Widerstand dagegen.“<BR \/><BR \/>Diese Haltung findet inzwischen auch wissenschaftlich Unterstützung. Studien zeigen, dass achtsamkeitsbasierte Trainingsprogramme auch bei älteren Erwachsenen messbare Wirkungen auf körperliche Stresssysteme und das Immunsystem haben. Innere Beweglichkeit ist also nicht nur ein Gefühl – sie ist ein biologisch relevanter Faktor, der Stress regulieren und das allgemeine Wohlbefinden bis ins hohe Alter fördern kann.<h3>\r\nAchtsamkeit reduziert psychische Belastungen<\/h3>Gerade in Übergangsphasen wie der Pensionierung beschreiben viele Menschen ein inneres Hin- und Herpendeln: Neue Freiheit trifft auf Unsicherheit, gewohnte berufliche Rollen fallen weg, das eigene Selbstverständnis braucht Raum, um sich neu zu sortieren. <BR \/><BR \/>Achtsamkeit reduziert nachweislich psychische Belastungen wie Stress, innere Unruhe oder depressive Symptome im höheren Alter und stärkt das subjektive Wohlbefinden. So entsteht wieder Zugang zu dem, was wir im Laufe des Lebens angesammelt haben: innere Schätze, die Orientierung geben und neue Kraft schenken.<BR \/><BR \/>Ein weiterer zentraler Punkt im Älterwerden ist die Einsamkeit. Sie gilt als einer der stärksten Risikofaktoren für Erkrankungen und frühe Sterblichkeit. Spezielle achtsamkeitsbasierte Stressreduktionsprogramme (MBSR) zeigen, dass Einsamkeit bei älteren Menschen langfristig sinken kann – und die Wirkung oft Monate oder sogar Jahre anhält. <BR \/><BR \/>Die zurückgewonnene innere Beweglichkeit erleichtert es, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und dranzubleiben. Daraus können nie ausprobierte Aktivitäten und Begegnungen entstehen. <BR \/><BR \/>Der Mut, Liegengelassenes wieder aufzunehmen oder nie Ausprobiertes zu erforschen, stärkt ebenfalls die persönliche Zuversicht und schafft neue Lebensfreude: eine Reise an einen besonderen Ort, der Besuch eines Rockkonzertes, Lesen von Comics oder ein Flug mit einem Helikopter. Wenn nicht jetzt, wann dann? <BR \/><BR \/>Das Training der inneren Beweglichkeit setzt genau hier an: in der Bereitschaft, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, bevor Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit sich verfestigen. In dieser Offenheit entstehen neue Wege der Begegnung – mit Gleichaltrigen, mit Jüngeren und auch generationenübergreifend. Wer flexibel bleibt, entdeckt Stück für Stück, welche Schätze in einem selbst weiterwachsen. Die eigene Haltung zum Älterwerden kann also bewusst gestaltet werden – im Wissen, dass Körper und Geist auf diese Bewusstheit reagieren und sich dadurch neue Räume öffnen.<BR \/><h3>\r\nEinfache MBSR*-Übung: Ein kleiner Spaziergang, der alles verändert<\/h3> Eine Übung, die Freude weckt, weil sie Bewegung und Präsenz verbindet. Und so geht's:<BR \/><BR \/><Fett_DinPro>1. Wählen Sie einen Weg – drinnen oder draußen.<BR \/><BR \/><\/Fett_DinPro>\r\n<Fett_DinPro>2. Spüren Sie die Schritte: das Abrollen der Füße, das Gleichgewicht, das Tempo.<BR \/><BR \/><\/Fett_DinPro>\r\n<Fett_DinPro>3. Betonen Sie für kurze Zeit nur einen Sinn: Was spüre ich? Was höre ich? Was sehe ich? Was rieche ich?<BR \/><BR \/><\/Fett_DinPro>\r\n<Fett_DinPro>4. Finden Sie nach ein paar Minuten den natürlichen Rhythmus.<BR \/><\/Fett_DinPro><BR \/>Diese Übung kann einfach alleine, zu zweit oder auch in einer angeleiteten Gruppe gemacht und ausprobiert werden. Im Anschluss kann ein gemütlicher Austausch bei einem leckeren Kaffee oder einem erfrischenden Aperitivo erfolgen. Viel Spaß beim Üben!<BR \/><BR \/><?SchriftGroesse SchriftGroesse="7pt">\r\n*MBSR steht für achtsamkeitsbasierte Stressreduktion (engl.: „Mindfulness-Based Stress Reduction“)<BR \/><?_SchriftGroesse>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1297077_image" \/><\/div>