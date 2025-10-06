Das Prinzip dieser Challenge ist einfach: Wer nominiert wird, soll innerhalb von 48 Stunden einen Baum pflanzen, dies auf Video festhalten und in den sozialen Netzwerken posten. Andernfalls ist eine „Marende“ fällig. <BR \/><BR \/><b><i>Was halten Sie davon? Stimmen Sie ab:<\/i><\/b><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="347557" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Landesrat Walcher nominierte unter anderem den Landeshauptmann, dieser wiederum seine Stellvertreterin Pamer und Landtagspräsident Arnold Schuler <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/video-die-baumpflanz-challenge-der-neue-social-media-trend" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><BR \/><BR \/><i>Landeshauptmann-Stellvertreterin Rosmarie Pamer pflanzt einen Baum:<\/i><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="4NZsOJDF"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Kompatscher erklärte in einem Instagram-Video: „Es gibt viele unsinnige Aktionen in den sozialen Medien. Diese halte ich aber für gut und mache daher mit.“<BR \/><BR \/>Neben Politikern beteiligen sich inzwischen auch zahlreiche Vereine und Verbände im Land. Damit reiht sich die Baumpflanz-Challenge in eine Reihe von Online-Aktionen ein – im Jahr 2014 war etwa die „Ice-Bucket-Challenge“ sehr beliebt und bekannt. <BR \/><BR \/>Einerseits wird auf spielerische Weise Bewusstsein für Umweltschutz geschaffen, andererseits bleibt die Frage, ob solche kurzlebigen Trends tatsächlich nachhaltige Wirkung entfalten oder nur für schnelle Klicks sorgen.