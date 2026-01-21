Wie der ZDF im „Morgenmagazin“ bestätigte, wird der traditionsreiche Samstagabendklassiker noch einmal zurückkehren – diesmal mit den Kaulitz-Zwillingen als Gastgebern. Die Bestätigung erfolgte im Rahmen von „heute express“, konkrete Angaben zu Ausstrahlungstermin oder weiteren Details ließ der Sender zunächst offen.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="427542" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Bereits zuvor hatten die aus Magdeburg stammenden Musiker in ihrem Podcast Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood selbst Klarheit geschaffen. Tom Kaulitz erklärte dort, man werde Wetten, dass..? tatsächlich noch einmal aufleben lassen. Dabei handelt es sich allerdings um eine einmalige Ausgabe, die gegen Ende des Jahres geplant ist. Für die heute 36-jährigen Brüder sei diese Aufgabe ein lang gehegter Traum und eine außergewöhnliche Ehre – ein Angebot, das man nicht ausschlagen könne.<BR \/><BR \/>In ihrem Podcast versprachen die beiden zudem beste Unterhaltung: Man wolle den Abend in vollen Zügen genießen und möglichst viel Spaß haben. Bill Kaulitz stellte mit einem Augenzwinkern hochkarätige Gäste in Aussicht und kündigte „ganz großes Hollywood“ an. Auch an spektakulären Wetten solle es nicht mangeln. Interessierte könnten sich bereits jetzt mit eigenen Wettideen bewerben.