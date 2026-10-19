Laut dem Dienstleistungszentrum für das Ehrenamt Südtirol engagierten sich im Jahr 2024 insgesamt 218.600 Menschen freiwillig. Rund 108.000 davon waren in zwei oder drei Organisationen tätig. Drei Viertel der Freiwilligen standen gleichzeitig im Berufsleben. Die durchschnittliche Verweildauer in einem Verein lag bei neun Jahren.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="856951" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Auch die Vereinsdichte ist im landesweiten Vergleich hoch. Gleichzeitig stehen die Organisationen vor Herausforderungen. Dazu zählen der administrative Aufwand, rechtliche Vorgaben und die Gewinnung neuer Mitglieder. Die Vereinbarkeit von freiwilligem Engagement, Beruf und Familie bleibt ein wichtiger Faktor für die Zukunft des Ehrenamts.