Maria Lichtmess, gefeiert am 2. Februar, ist ein christliches Fest, das 40 Tage nach Weihnachten begangen wird. Es erinnert an die Darstellung Jesu im Tempel und die Reinigung Marias nach jüdischem Gesetz. <BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="441468" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Zentrales Symbol des Tages ist das Licht, weshalb in den Gottesdiensten Kerzen geweiht werden. Sie stehen für Christus als „Licht der Welt“ und galten im Volksglauben als Schutz vor Krankheit, Unwettern und Unglück.<BR \/><BR \/>Im bäuerlichen Jahreslauf war Lichtmess ein wichtiger Stichtag. Das alte Arbeitsjahr endete, Knechte und Mägde erhielten ihren Lohn oder wechselten den Hof. <BR \/><BR \/>Viele Bauernregeln beziehen sich auf das Wetter, etwa: „Ist’s zu Lichtmess hell und klar, folgt ein langer Winter gar.“ Trübes Wetter galt dagegen als Zeichen für einen frühen Frühling.<BR \/><BR \/>Bis heute markiert Maria Lichtmess das Ende der Weihnachtszeit und den Übergang vom Winter zum beginnenden Licht des Frühlings.