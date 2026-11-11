Martin ist um das Jahr 316 in Sabaria im heutigen Ungarn geboren; als Soldat in Gallien (Frankreich) lernte er das Christentum kennen, er ließ sich taufen, lebte als Einsiedler und wurde schließlich zum Bischof von Tours in Südfrankreich gewählt.<BR \/><BR \/><b><i>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/i><\/b><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="358440" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>In einer Winternacht begegnete er einem armen, unbekleideten Mann, teilte mit einem Schwert seinen Mantel und gab die Hälfte dem Armen.<BR \/><BR \/>Schon bald nach seinem Tod im Jahr 397 wurde der Bischof wegen seiner bescheidenen Lebensweise und der großen Hilfsbereitschaft vom Volk als Heiliger verehrt.