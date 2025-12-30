In Südtirol ist Silvester so vielfältig wie die Menschen selbst. Viele nutzen die Gelegenheit, das alte Jahr mit einem eleganten Galadinner oder einem Besuch auf einem der Silvesterfeiern zu verabschieden.<h3>\r\nFeier, Natur oder gemütlicher Abend zu Hause?<\/h3>Andere zieht es hinaus in die Natur – sei es zu einer Winterwanderung unter den Sternen oder zu einer Feier auf einer urigen Berghütte. <BR \/><BR \/>Immer mehr Südtiroler entscheiden sich aber bewusst für ein ruhiges Silvester, verzichten auf Feuerwerk und konzentrieren sich auf die Zeit mit ihren Liebsten. Manche nutzen den Jahreswechsel auch für einen Moment der Reflexion: Was hat 2025 gebracht, und was erhoffe ich mir von 2026?<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="401074" data-version="v2"><\/div><\/div>\n