Besonders stark war der Zulauf unter der Woche: Hier kamen 18,5 Prozent mehr Besucher als im Vorjahr. Gleichzeitig blieben die Wochenenden leicht unter dem Niveau von 2025. Die Verlagerung auf die Wochentage habe dazu beigetragen, große Besucheransammlungen zu vermeiden.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="823526" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Die Festleitung spricht von einer bislang ruhigen und friedlichen Wiesn. Auch Polizei und Sanitätsdienst verzeichneten zwar mehr Einsätze als im Vorjahr, zogen zur Halbzeit aber insgesamt eine positive Bilanz. <BR \/>Schicken Sie uns Ihre Fotos!<BR \/><BR \/>Wenn Sie diese Woche noch die Wiesn besuchen, knipsen Sie doch von sich und Ihrer Gruppe einen tollen Schnappschuss! Schicken Sie diesen an dolomiten.leuteheute@athesia.it. <BR \/><BR \/>Die witzigsten Bilder von Südtirolerinnen und Südtirolern auf der Wiesn werden auf der Leute-heute-Seite sowie auf STOL veröffentlicht (bitte nicht vergessen, Namen und Wohnort anzugeben).<BR \/><BR \/>Nun geht das Oktoberfest in den Endspurt: Noch bis 4. Oktober läuft das größte Volksfest der Welt.