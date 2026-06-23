Studien und Umfragen kommen immer wieder zum selben Ergebnis: Ein großer Teil der Arbeitnehmer ist im Urlaub für den Job verfügbar.<BR \/><BR \/><i><b>Und was machen Sie? Stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="647698" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Laut einer deutschen Studie, gibt fast jeder dritte Befragte an, auch im Sommerurlaub für den Job erreichbar zu sein. Jeder Neunte will sogar jeden Tag für die Arbeit da sein. <BR \/><BR \/>Und selbst unter den Befragten, die sagen, dass sie nicht für die Arbeit erreichbar seien, wirft gut ein Viertel mindestens einmal pro Woche einen Blick auf die dienstlichen Nachrichten. <BR \/><BR \/>Aber muss man überhaupt erreichbar sein? Und kann der Chef sogar eine vorzeitige Rückkehr aus dem Urlaub planen? Wir haben mit dem Sterzinger Arbeitsrechts-Experte Josef Tschöll gesprochen – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/im-urlaub-erreichbar-die-hemmschwelle-ist-gesunken" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie das gesamte Interview mit Josef Tschöll. <\/a><\/b>