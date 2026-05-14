Sollte man einen Disco-Song über ein historisches Ereignis einreichen wie einst Abba (1974), lieber allein als Sängerin auftreten statt mit einer Band – wie einst Nicole (1982), Céline Dion (1988), Lena (2010)? Sollte man eindeutige Signale an die queere Community senden wie Dana International (1998), Conchita Wurst (2014), Nemo (2024) und Countertenor JJ (2025)?<BR \/><BR \/>B<i><b>evor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="574436" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<h3>\r\nGroßer Name ist kein Garant<\/h3>Ein großer Name ist beim Eurovision Song Contest längst kein Garant für Erfolg – eher im Gegenteil. Immer wieder wird etwa in Deutschland gefordert, bekannte Stars ins Rennen zu schicken, um endlich wieder zu gewinnen. Doch die Vergangenheit zeigt: Viele Weltstars wurden erst durch den ESC berühmt, während bereits etablierte Künstler mit ihrer Prominenz oft nicht punkten konnten. So landeten internationale Größen wie Bonnie Tyler oder Engelbert Humperdinck weit hinter den Erwartungen, und auch prominente Gaststars konnten zuletzt keine besseren Ergebnisse erzwingen.<h3>\r\nJurys immer wichtiger<\/h3>Eine immer wichtigere Rolle spielen dabei die Jurys. Neben dem Publikum entscheiden sie gleichberechtigt über den Ausgang – und haben in den vergangenen Jahren mehrfach andere Sieger hervorgebracht, als es das Televoting getan hätte. Dadurch verschiebt sich der Fokus spürbar: Nicht allein eingängige Popnummern zählen, sondern vermehrt Beiträge, die bei Fachjurys als besonders hochwertig gelten.<h3>\r\nSongs mit opernhaften Elementen sind stark im Kommen<\/h3>Aktuell prägt zudem ein klar erkennbarer Trend den Wettbewerb: Songs mit opernhaften Elementen sind stark im Kommen. Die letzten Sieger lassen sich diesem Stil zuordnen, und viele Länder greifen diesen Ansatz inzwischen auf. Dennoch bleibt Vorsicht geboten, denn beim ESC funktionieren einfache Erfolgsrezepte selten. Wer nur versucht, den Stil des Vorjahres zu kopieren, scheitert oft – gefragt ist vielmehr ein bewusster Gegenentwurf oder eine überraschende Idee.<h3>\r\nDurchgestylte Inszenierungen können schnell künstlich wirken<\/h3>Als Vorbild gilt seit Jahren Schweden, das mit perfekt durchgeplanten Auftritten regelmäßig vorne mitmischt. Doch auch diese Strategie ist kein Selbstläufer: Zu durchgestylte Inszenierungen können schnell künstlich wirken. Andere Länder wie Portugal setzen bewusst auf Authentizität und emotionale Glaubwürdigkeit – und erzielen damit ebenfalls Erfolg, gerade weil sie sich nicht am Mainstream orientieren.<BR \/><BR \/>Zwar existieren zahlreiche Auswertungen zu Siegermustern, etwa zu Tempo, Tonart oder Auftreten der Künstler, doch wirklich verlässliche Regeln lassen sich daraus nicht ableiten. Letztlich entscheidet der Zeitgeist – und der ist im ESC so wechselhaft, dass selbst Experten ihn kaum vorhersagen können.