Viele Familien zieht es direkt nach dem letzten Schultag in die Ferne. Kaum sind die Zeugnisse verteilt, werden Koffer gepackt und Autos beladen. Ob ans Meer, in die Berge oder an einen See – Hauptsache weg vom Alltag und hinein in die Erholung. <BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="625292" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Andere wiederum lassen es ruhiger angehen und planen ihre Reise bewusst etwas später, etwa im Juli oder August, wenn sich der erste Ansturm gelegt hat.<BR \/><BR \/>Nicht wenige Familien entscheiden sich sogar dafür, die Ferienzeit flexibel zu nutzen und ihren Urlaub erst im Herbst anzutreten. Mildere Temperaturen, günstigere Preise und weniger Trubel sprechen für diese Variante.<BR \/><BR \/> Gleichzeitig gibt es auch jene, die die freie Zeit bewusst zu Hause verbringen und ihren eigenen Rhythmus genießen – ganz ohne Reiseplanung und Stress.