Die Realität holt viele schnell ein. Der volle Terminkalender, alte Gewohnheiten und fehlende Motivation sorgen dafür, dass ein Großteil der Vorsätze schon im Jänner bröckelt.

Studien zufolge geben rund ein Drittel der Menschen ihre Vorhaben bereits nach wenigen Wochen auf, nach drei Monaten sind es sogar mehr als die Hälfte. Spätestens zum Frühjahr erinnern sich viele nur noch vage an ihre ambitionierten Ziele vom 1. Jänner.

Woran scheitern Neujahrsvorsätze so häufig? Experten nennen vor allem unrealistische Erwartungen. Wer von null auf fünf Sporteinheiten pro Woche starten oder radikal seine Ernährung umstellen will, überfordert sich schnell. Hinzu kommt, dass Vorsätze oft negativ formuliert sind – „weniger", „nicht mehr", „aufhören" – statt konkrete, erreichbare Schritte zu benennen.