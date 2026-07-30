Vor allem in einer Zeit, in der vieles digital und schnelllebig geworden ist, bleibt echte Freundschaft ein wichtiger Anker. Der Internationale Tag der Freundschaft, der jedes Jahr am 30. Juli begangen wird, erinnert daran, wie wertvoll Vertrauen, Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung sind. <BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="709324" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Die Vereinten Nationen haben den Gedenktag 2011 ins Leben gerufen, um Freundschaft als Brücke zwischen Menschen, Kulturen und Ländern zu fördern. Für viele ist der 30. Juli daher ein schöner Anlass, sich bei guten Freunden zu melden oder gemeinsame Zeit zu verbringen.