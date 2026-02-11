Für viele ist Fasching eine willkommene Gelegenheit, in andere Rollen zu schlüpfen. <BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="448255" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Ob als Superheldin, Pirat, Märchenfigur oder ganz klassisch als Clown – Verkleidungen schaffen Freiraum, die eigene Kreativität auszuleben und vielleicht auch Seiten von sich zu zeigen, die im Alltag keinen Platz haben. Kinder lieben die bunten Umzüge und die Süßigkeiten, Erwachsene genießen das gesellige Beisammensein.<BR \/><BR \/>Doch nicht alle sind begeistert. Manche empfinden den Trubel als laut und überdreht, andere können mit Kostümen wenig anfangen. Und genau das macht Fasching auch spannend: Er polarisiert.