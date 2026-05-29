Viele Bürger zeigen Verständnis für die Aktion. „Irgendwann muss ein Zeichen gesetzt werden“, meint ein Sterzinger, der anonym bleiben möchte. Einige Bürger sehen laut Straßenumfrage in der Blockade die Möglichkeit, auf die Probleme des Transitverkehrs aufmerksam zu machen und politischen Druck aufzubauen. Andere hingegen äußern Kritik. <BR \/><BR \/>So wie <b>Florian Lanthaler<\/b> aus Telfes. Lanthaler zeigt wenig Verständnis für die angekündigten Sperren: „Hier handelt es sich um die wichtigste Transitverbindung von Nord nach Süd. Es werden nicht nur die Autobahn und die Bundesstraße gesperrt, sondern gleich eine ganze Grenze – und das für acht Stunden. Bereits in Sterzing werden die Autofahrer von der Autobahn abgeleitet, was eine ganze Stadt vor enorme Herausforderungen stellen wird“, sagt Lanthaler. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1318221_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Maria Schifferle<\/b> aus Sterzing lebt mit ihrer Familie in München, ist allerdings sehr oft in der Heimat auf Besuch. Ihre Wohnung befindet sich an der Brennerstaatsstraße. Verkehr und Abgase stören sie immer mehr, weshalb sie die Blockade befürwortet. „Effektiver wäre es, den Verkehr für eine ganze Woche oder regelmäßig an einzelnen Wochenenden pro Monat stärker einzuschränken oder zu blockieren. Dadurch könnte auch der Druck auf die Politik und die EU steigen, den Ausbau der Zulaufstrecken zum BBT in Deutschland schneller voranzutreiben. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1318224_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein weiterer wichtiger Ansatz wäre, nicht nur den Güterverkehr verstärkt auf die Schiene zu verlagern, sondern langfristig auch den touristischen Durchreiseverkehr besser einzubinden. Viele Reisende nutzen die Brennerroute lediglich als Transit in Richtung Süden. Hier könnten attraktive Bahnangebote und kombinierte Verkehrslösungen helfen, das Verkehrsaufkommen auf der Brennerautobahn spürbar zu reduzieren“, ist sie überzeugt.<BR \/><BR \/><b>Günter Haller<\/b> aus Ridnaun, Obmann der GRW Wipptal\/Eisacktal, hat Verständnis für die Anliegen der Anrainer entlang der Brennerroute. Es brauche jedoch Lösungen, die abgestimmt und grenzüberschreitend getragen werden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1318227_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Umso mehr verwundert es mich, dass die Blockade angeblich bereits vor eineinhalb Jahren vorbereitet wurde, während bei gemeinsamen Sitzungen vor rund einem Jahr aber darüber kein Wort verloren wurde. Anstatt auf Zusammenarbeit zu setzen, entsteht der Eindruck, dass hier einseitig vorgegangen wurde. Ich hoffe daher, dass es sich um eine einmalige Aktion handelt. Nach der Blockade werden Auswirkungen und entstandene Schäden sicher genau analysiert.“