Viele Personen in Südtirol bekommen zur Zeit eine solche SMS.

„Auf der Seite, die sich öffnet, wird man dann nach persönlichen Daten gefragt, unter anderem nach einer Kopie der Identitätskarte sowie nach einem Selfie, auf dem man das Dokument in den Händen hält“, so die Verbraucherschützer.„Auf der echten Seite des NISF/INPS finden sich zahlreiche weitere Beispiele von betrügerischen E-Mails und Kurznachrichten, bei denen es letztendlich nur um den Datenklau geht.Das NISF/INPS schreibt unter anderem, dass SMS vom NISF/INPS nie irgendwelche Links enthalten.“ Daher lautet der Rat der Verbraucherschützer auch in diesem Fall: „SMS löschen, Daten keinesfalls in die Seite eingeben.“