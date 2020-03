Adam Driver ist der Fernsehstar der neuen TV-Woche

Daher haben wir den Hollywood-Darsteller zum „Star der Woche“ des neuen „Dolomiten-Magazins“ gemacht. Außerdem erfahren Sie dort auch Wissenswertes über Spieleklassiker.Der freizügige Part des unkonventionellen Herzensbrechers Adam Sackler in Lena Dunhams HBO-Serie „Girls“ machte Adam Driver quasi über Nacht berühmt. 3 Emmy-Nominierungen heimste er dafür ein. Dabei hatte Driver ursprünglich einen völlig anderen Lebensweg eingeschlagen. Und nun kommt er in dem Sci-Fi-Film „Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi“ als Bösewicht Kylo Ren ins Fernsehen.Mehr über Adam Driver erfahren Sie am Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“. Dort finden Sie zudem eine Reihe weiterer interessanter Beiträge (u. a. lesen Sie Interessantes über die guten alten Spielesammlungen, die jetzt gerne wieder hervorgeholt werden) und das mit Abstand umfangreichste Fernsehprogramm Südtirols. Jetzt auch mitsamt Streaming-Tipps!Und nicht zu vergessen: Das „Dolomiten-Magazin“ gibt es jetzt auch mit großem Preisrätsel. Woche für Woche sind einmalige Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

stol