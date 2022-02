Adoption: Vorbereitungskurse für interessierte Paare

Samstag, 26. März von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr,

•

Freitag, 1. April von 14 bis 18.30 Uhr und 20 bis 22 Uhr,

•

Wenn Paare ein Kind adoptieren, handelt es sich dabei um eine lebensverändernde, bewusste Entscheidung. In Vorbereitungskursen, die von der Dienststelle Adoption Südtirol des Sozialbetriebes Bozen organisiert werden, können sich interessierte Paare vorab mit unterschiedlichen Aspekten einer Adoption auseinandersetzen.Dabei informieren Fachleute aus diversen Bereichen, unter anderem vom Jugendgericht und anderen autorisierten Vermittlungsstellen; ein Erfahrungsaustausch mit Adoptivfamilien und Adoptierten bietet zudem die Chance, Antworten auf offene Fragen zu erhalten. Die Dienststelle empfiehlt allen an einer Adoption interessierten Paaren, den Kurs vor der Einreichung der Adoptionsbereitschaftserklärung beim Jugendgericht zu besuchen.Anmeldungen für den Vorbereitungskurs sind ab sofort bis zum 18. März möglich. Der Frühjahrskurs 2022 findet an folgenden Tagen statt: