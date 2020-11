Adventskalender-Aktion der Serviceclubs: Erste Spenden verteilt

Verwundern tut das nicht, locken doch attraktive Gewinne im Gesamtwert von ca. 17.800 Euro! „Die Nachfrage ist groß und wer noch einen Kalender haben möchte, sollte sich an die südtirolweiten Verkaufsstellen wenden oder Online unter www.adventskalender 2020.it bestellen“, betonen die Organisatoren der Aktion.Trotz Corona-Restriktionen läuft die Aktion weiter! Der erste Teil der Spenden im Wert von 20.000 Euro konnte am 12.11.2020 bei Firma Mila, eine der 24 großzügigen Sponsoren, an die Hilfsorganisation „Südtirol Hilft“ übergeben werden.Ulrich Innerhofer, Präsident des Lions Club Meran und Erwin Troger, Präsident des Rotary Club Meran sind stolz auf die hervorragende Resonanz der speziellen Hilfsaktion. Dabei versichern sie, dass die Clubs an dieser Aktion festhalten werden. „Wir hatten eine tolle Nachfrage, aber ohne die großzügige Unterstützung der Sponsoren wäre die Aktion nicht möglich gewesen“.Die Käufer der Adventskalender sind nun gespannt auf die gezogenen Gewinnnummern. Die Ziehung der Lose erfolgt am 27. November unter notarieller Aufsicht.Die Überraschung reicht u. a. von Gutscheinen für üppig gefüllte Geschenkskörbe, Werkzeugkoffer, Fondue-Garnituren, SamsungTablets, Gutscheine für das körperliche und seelische Wohlbefinden bis zum Hauptgewinn eines Gutscheines im Wert von 3000 Euro.Und auch, wenn die eigene Nummer nicht gezogen worden ist, kann jeder Käufer eines Kalenders ein “gutes Gewinner-Gefühl„ haben: denn schließlich hat er, oder sie, mit 5 Euro dazu beigetragen, Hilfe für bedürftige Mitmenschen zu leisten.

