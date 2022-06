Afrika-Hitze kommt auf Südtirol zu: Am Wochenende bis zu 35 Grad

Dieter Peterlin - Foto: © Klaus Peterlin

„Die heiße Luft kommt aus Afrika, über Spanien und Frankreich zu uns“, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin zu STOL. Ganz so heißt wie dort, wird es in Südtirol aber nicht.„In Frankreich und Spanien sind in den kommenden Tagen Temperaturen um die 40 Grad zu erwarten.“ In Südtirol wird es Höchsttemperaturen um die 35 Grad geben. Und es wird schwül, sagt Peterlin.Die Hitzewelle soll die gesamte kommende Woche über anhalten. „Abkühlung ist momentan keine in Sicht“, so der Landesmeteorologe.Sehr wohl in Sicht seien aber Gewitter: Während es am Wochenende noch stabil bleibt, könne es in der kommenden Woche dann zu Gewittern kommen. „Auch zu starken Gewitter“, sagt Peterlin.