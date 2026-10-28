<div class="img-embed"><embed id="1378206_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein Bierfass, das mehr als 50 Jahre in einer Gletscherspalte im Ahrntal überdauert hat, ist wieder ans Tageslicht gekommen. Der Bergläufer Daniel Oberlechner entdeckte den ungewöhnlichen Fund und brachte das Fass ins Tal zurück.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1378209_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wie der Getränkehändler Lukas Harpf, Arbeitgeber des 42-Jährigen, berichtet, wurde das Bier anschließend gemeinsam mit Arbeitskollegen und Freunden verkostet. Das überraschende Ergebnis: Das Bier war noch einwandfrei und schmeckte offenbar ausgezeichnet.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1378212_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die ungewöhnliche Geschichte zeigt, dass manche Fundstücke in den Bergen selbst nach Jahrzehnten noch für Überraschungen sorgen können.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1378215_image" \/><\/div>\r\n