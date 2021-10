„Aids-Klub“, Mottenmann, Spinne im Ohr: „Urbane Mythen“ unserer Zeit

Wenngleich sich die Zeiten ändern – die Faszination am Gruseligen bleibt erhalten. An Stelle grimmiger Geschichten aus früheren Tagen sind neue Legenden und Mythen getreten, bei denen der Gänsehautfaktor allerdings nicht geringer ausfällt. Zu Halloween – das sich längst auch in Südtirol als Gruseltag etabliert hat – stellt s+ einige dieser „urbanen Mythen“ vor.