Aktion: Nach den Feiertagen im Jänner auf Alkohol verzichten

Ein Monat – 4 Wochen - 30 Tage alkoholfrei

Die Vorteile eines alkoholfreien Lebens

Neuer Projektpartner in diesem Jahr ist der HGV

Alkoholpräventionskampagne ist auch digital dabei

Auftakt am 11. Jänner

„Alkoholprävention ist eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, sagte der Direktor des Gesundheitsressorts, Günther Burger bei der heutigen Pressekonferenz in Bozen: „Dazu gehören die Förderung von risikoarmen Trinkmustern und alkoholfreien Alternativen.Eine über die Jahre laufende Präventionskampagne unterstützt diese Ziele. Daher werden wir diese als Land gemeinsam mit dem Gesundheitsbetrieb, dem Forum Prävention und anderen Partnern auch in Zukunft weiterführen.“ Bei der Vorstellung der Kampagne waren auch Sanitätsdirektor Josef Widmann, die geschäftsführenden Primarin des Dienstes für Abhängigkeitserkrankungen Bozen, Bettina Meraner, der Direktor des Forums Prävention, Peter Koler, sowie Stephanie Dissertori vom HGV anwesend.Neu in diesem Jahr ist der Aufruf zu einer „CO,OL - Dry January Challenge“. Diese soll ab Neujahr dazu animieren für einen Monat keinen Alkohol zu trinken. Sie ist Teil einer weltweiten Bewegung von Millionen von Menschen, die sich einen Jänner ohne Alkohol gestatten. Diese Alkoholpause nutzen laut Veranstalter Körper und Geist zum Regenerieren. Zudem schläft man besser, spart Geld und gewinnt neue Zeit.Die „CO,Ol – Dry January Challenge“ ist an alle Gelegenheitstrinker bis zu regelmäßigen Alkoholkonsumenten gerichtet. Nicht geeignet sie die Challenge in hingegen für Alkoholabhängige, heißt es vonseiten der Veranstalter.Über die Vorteile eines alkoholfreien gesunden Lebens informierte auch die geschäftsführende Primaria des Dienstes für Abhängigkeitserkrankungen im Sanitätsbetrieb und betonte, dass Südtirol nach wie vor Spitzenreiter hinsichtlich des problematischen Konsums von Alkohol sei. Umso wichtiger sei es, immer wieder darüber zu sprechen. Der Sanitätsdirektor des Gesundheitsbetriebes, Josef Widmann, betonte die Wichtigkeit der Bewusstseinsbildung zur Vorbeugung problematischer Trinkmuster: „Handeln hängt vom Denken ab, daher ist es von zentraler Bedeutung, die gesellschaftliche Haltung gegenüber dem Alkoholkonsum zu verändern. Sensibilisierung und langfristige Planung sind dazu essenziell“.Welche Rolle der HGV im Rahmen der Kampagne übernehmen wird, erklärte HGV-Projektverantwortliche Stephanie Diessertori: Den Mitgliedsbetrieben des HGV werden im Vorfeld spezielle Thekenaufsteller zur Verfügung gestellt, die über die Aktion informieren und die Gäste zur Teilnahme an der Challenge motivieren. Auf der Webseite des HGV finde man außerdem zusätzlich Rezepte für alkoholfreie Getränke, die in der HGV-Gustelier-Werkstatt eigens kreiert wurden, und eine Auswahl lokaler alkoholfreier Produzenten.Ein Whats-App-Kanal für alle Teilnehmer soll zusätzlich dabei unterstützen, so viele alkoholfreie Tage wie möglich zu sammeln und sich über die gesammelten Erfahrungen auszutauschen.Unterstützung bietet weiters die internationale, mehrsprachige App „Try Dry“. Diese funktioniert wie ein Tagebuch, zeigt auf, wie oft und was man konsumiert. Zusätzlich ermöglicht sie, das eigene Wohlbefinden aufzuzeichnen, macht ersichtlich, wie viel Geld man spart und prämiert die eigenen Erfolge. Die App lässt sich nicht nur im Jänner, sondern das ganze Jahr über nutzen. Über die App hat die Kampagne zudem einen internationalen Fachaustausch mit Großbritannien, der Schweiz, Norwegen, Frankreich und den USA.Am Donnerstag, 11. Jänner findet von 17 Uhr bis 20 Uhr im Haus Goethe in Bozen außerdem eine Auftaktveranstaltung statt: Dabei laden die Initiatoren zu einem Aperitif mit alkoholfreien Cocktailkreationen und Präsentationen von lokalen Startups, die alkoholfreie Getränke produzieren ein.