Aktion „Werte schenken“: Solidarität und soziales Engagement

„Was wir derzeit erleben, ist einer jener Momente, in denen Solidarität eine führende Rolle spielen muss“, so der Gedanke von Dieter Frickel, Direktor des Hotels Four Points by Sheraton in der Bruno Buozzi Straße in Bozen: „Das Four Points will unterstützen wenn es heißt, den Bedürftigen zu helfen.“Das Gemeinschaftsprojekt heißt „Werte Schenken“ und richtet sich an Unternehmen, die ihren Teil an der Solidarität beitragen können und möchten. Da es im Dezember unmöglich sein wird, traditionelle Veranstaltungen wie Geschäftsessen oder Weihnachtsveranstaltungen für Mitarbeiter zu organisieren, hat man sich dazu entschlossen, den Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, Gutscheine zu unterschiedlichen Beträgen (25, 50 und 100 Euro) zu erwerben, die sie dann an ihre Mitarbeiter als Dankeschön verteilen und im gleichen Moment ein Zeichen der Nähe für Bedürftige setzen.10 Prozent des Erlöses der Gutscheine vom Four Points werden an „südtirol hilft“ gespendet. „Werte Schenken“ als Slogan stehe für Solidarität.„Solidarität ist ein Wert, der in unserer Region zu einem vorrangigen und gemeinsamen Ziel wird“, sagt Heiner Feuer, Präsident der Organisation südtirol hilft. „Schon seit diesem Sommer wurde in größerem Maße gespendet als in anderen Jahren. Die Menschen in Südtirol möchten mehr für andere tun: In einem Land, in dem die Menschen gut leben, besteht ein starkes Pflichtgefühl, seine Nächsten zu unterstützen.“Botschaft und Wille kämen auch vom Four Points by Sheraton, daher freue man sich, dass die große Familie von „südtirol hilft“ von Jahr zu Jahr weiterwächst und neue Partner findet.

stol