Seit Jahrzehnten steht der Priester Toni Fiung Paaren und Familien zur Seite – ob in Seminaren am Ritten oder ganz privat. Er sieht aus nächster Nähe, wie die Liebe in Not gerät oder zerbricht. Aus diesem reichen Fundus schöpft Fiung seine Ratschläge: Er zeigt, wie Partner ihre Beziehung lebendig halten, sie neu beleben oder in letzter Sekunde retten.<BR \/><BR \/>Hier geht es zum Podcast: <BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de\/?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=5c81aaf5-854f-45be-a2fe-088866481806&v=1778246579402" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n