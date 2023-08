Der 39-Jährige wird an der italienischen TV-Show „Grande Fratello“ teilnehmen. Diese wird in einem Studio in Rom produziert und ab 11. September ausgestrahlt.In einem ersten Trailer-Video ist Schwazer mit Produzent Alfonso Signorini in Cortina zu sehen. Schwazer hat bereits früher an einigen TV-Sendungen teilgenommen, später aber eingestanden, dass ihm diese teilweise nicht gut getan haben.