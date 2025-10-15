Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Innsbruck und Mailand und während ihres Anwaltspraktikums wurde das Interesse größer.<BR \/><BR \/>2015 kandidierte die Obermaiserin für den Meraner Gemeinderat und konnte sich durchsetzen. „Es war eine spannende Zeit, es war aber auch sehr anstrengend.“ Nach dem Umzug nach Algund und der Geburt ihres Sohnes Max legte sie das Thema deshalb zunächst ad acta. „Es war Herta Laimer, die Tante meines Mannes und damals Vizebürgermeisterin von Algund, die mich 2020 erstmals darauf ansprach und mir Mut machte.“ <BR \/><BR \/>Wieder stellte sich Alexandra Ganner der Wahl, wieder wurde sie gewählt. Und Altbürgermeister Ulrich Gamper machte sie sogar zu seiner Stellvertreterin. Seit den Gemeinderatswahlen im Frühling ist die zweifache Mutter nun sogar die erste Frau an der Spitze der Burggräfler Gemeinde.<BR \/><BR \/><b>Mehr über Alexandra Ganner lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Südtiroler Frau“.<\/b><BR \/><BR \/><BR \/><i>Weitere Themen im Heft: ein Interview mit dem neuen Diakon Karl Brunner; die Biorgrafie der Algunder Dominikanerin Sr. Petronilla Corazza; Tipps für eine nachhaltige Grabpflege; Modetrends für Herbst und Winter; Stress abbauen durch Ernährung.<\/i>