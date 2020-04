Alicia Vikander ist der Fernsehstar der neuen TV-Woche

Mit dem Arthouse-Kino ist sie aufgewachsen, aber sie liebt auch „Indiana Jones“. Nicht nur deshalb ist Alicia Vikander die Idealbesetzung für die Action-Ikone Lara Croft. Körperbeherrschung hat die Oscar-Preisträgerin. Schließlich studierte sie vor ihrer Schauspielkarriere an der Königlich-schwedischen Ballettschule in Stockholm. Doch ihre Rolle als Actionheldin Lara Croft in der Computerspielverfilmung „Tomb Raider“ forderte ihr noch einiges mehr ab: Sieben Monate trainierte Alicia Vikander täglich Kraftsport, dazu gab’s Unterricht im Nahkampf und Klettern. 6 Kilo Muskelmasse legte die gerade mal 1,65 Meter große Schauspielerin zu – und machte im Film viele Stunts selbst, wie sie in einer Talkshow stolz erzählte.Mehr über Alicia Vikander erfahren Sie heute im neuen „Dolomiten-Magazin“. Dort finden Sie zudem eine Reihe weiterer interessanter Beiträge (u.a. lesen Sie, wie trotz Corona-Einschränkungen die Karwoche besinnlich und lebendig gestaltet werden kann) sowie das mit Abstand umfangreichste Fernsehprogramm Südtirols. Jetzt auch mitsamt Streaming-Tipps!Und nicht zu vergessen: Das „Dolomiten-Magazin“ gibt es jetzt auch mit großem Preisrätsel. Woche für Woche sind einmalige Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

