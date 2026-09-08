Wer sich dieser Herausforderung stellte und welche Zeit dabei am Ende auf der Uhr stand, lesen Sie im Artikel.<BR \/><BR \/>Die Idee, die erste offizielle Frauenbestzeit auf den Becher hinauf in Angriff zu nehmen, hatte die Gossensasser Bergläuferin Severine Petersen schon vor einiger Zeit. „Als Hannes Perkmann und Armin Larch neue Bestzeiten aufgestellt haben, habe ich mich gefragt, welche Frau bisher am schnellsten auf dem Gipfel war bzw. welche Zeit für eine Frau möglich sein könnte“, sagt sie. Die 31-jährige Berglauf- und Trail-Spezialistin aus Hessen lebt schon seit einigen Jahren in Gossensaß.<h3>\r\nDie Idee vom Frauenrekord<\/h3>„Als ich im Juli auf dem Becherhaus war, habe ich den Hüttenwirt Lukas Lantschner gefragt, ob es eigentlich schon einen Frauenrekord gibt. Als er verneinte, habe entschieden, eine erste Richtzeit aufzustellen“, erzählt sie. Der Zeitpunkt passte ideal: Nach einem Ultramarathon Anfang August hatte sich Petersen schneller als erwartet erholt und konnte früher als geplant wieder ins Training einsteigen.<BR \/><BR \/>„Ich habe mich gut vorbereitet und mir die Strecke, die ich bis dahin nur gewandert war, genau angeschaut. Ich wollte nämlich eine wirklich gute, solide Zeit aufstellen“, so Petersen. Mit zwölf Kilometern Länge und rund 1.900 Höhenmetern ist die Strecke extrem anspruchsvoll.<h3>\r\nAllein gegen die Uhr<\/h3>Petersen startete um 6.45 Uhr im Tal, und weil ein heißer, sonniger Tag vorhergesagt war, musste sie nur wenig Ausrüstung mittragen. Der Aufstieg lief nach Plan, „aber es war ungewohnt für mich, eine so lange Strecke allein zu laufen, ohne ein Rennen, ohne Konkurrenten“, erzählt die Athletin. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1357119_image" \/><\/div>\r\nDeshalb sei es vor allem darauf angekommen, sich selbst zu pushen, um schnell zu bleiben. Besonders im Wegabschnitt nach der Teplitzer Hütte, wo das Gelände unrhythmischer wird, habe sie sich konzentrieren müssen, um „immer auf dem Gaspedal zu bleiben“.<BR \/><BR \/>Als sie auf die Uhr blickte und erkannte, dass eine Zeit unter 2 Stunden und 25 Minuten möglich war, mobilisierte sie im letzten Abschnitt über den steil ansteigenden Becherfelsen noch einmal ihre letzten Kräfte. „Ich hatte eine riesen Motivation und habe noch einmal alles gegeben“, erzählt sie.<h3>\r\nErst der Rekord, dann der Kuchen<\/h3>Nach exakt 2:23.17 Stunden erreichte die 31-Jährige das Becherhaus und setzte damit die erste offizielle Frauen-Richtzeit auf dieser anspruchsvollen Strecke. Oben wurde sie bereits erwartet: Freunde, Hüttenwirte und Mitarbeiter empfingen die Bergläuferin mit herzlichem Applaus. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1357122_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach dem sportlichen Kraftakt stand jedoch nicht die schnelle Rückkehr ins Tal im Vordergrund. „Wir haben uns auf die Terrasse gesetzt und erst einmal Kuchen gegessen, denn ich bin ein großer Kuchenfan. Weil das Wetter so schön war, sind wir noch lange auf der Hütte geblieben. Für zweieinhalb Stunden stand der Leistungsgedanke im Vordergrund, aber den restlichen Tag wollte ich einfach genießen“, sagt die Bergläuferin.<h3>\r\nEine Plakette für die neue Bestzeit<\/h3>Im Becherhaus werden die Streckenrekorde seit Jahren auf einer Tafel festgehalten. Künftig wird dort auch eine Plakette mit dem Namen von Severine Petersen und ihrer Bestzeit von 2:23.17 Stunden zu finden sein. <BR \/><BR \/>Zum Vergleich: Die Gehzeit für den Aufstieg wird normalerweise mit sechs bis sieben Stunden angeben. Den absoluten Rekord hält Armin Larch mit einer phänomenalen Bestzeit von 1 Stunde, 41 Minuten und 23 Sekunden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1357125_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nWer knackt die 2:23:17?<\/h3>Einen großen „Ansturm“ anderer Frauen auf ihren Rekord erwartet sie allerdings nicht. „Dafür ist die Strecke zu besonders.“ Freuen würde sie sich darüber trotzdem: „Es ist sicher möglich, die Zeit noch zu verbessern.“ <BR \/><BR \/>Ob sie ihren Rekord selbst noch einmal angreifen wird, lässt sie offen. „Aber spätestens wenn jemand meinen Rekord knackt, werde ich das wohl müssen“, meint sie mit einem Augenzwinkern.<BR \/><BR \/>Die Wettkampfsaison für die Trailrunnerin neigt sich sich so langsam dem Ende zu, aber einige wichtige Rennen stehen in den nächsten Monaten noch an. „In der Adventszeit werde ich dann nur noch Plätzchen essen und Sport ‚just for fun‘ machen“