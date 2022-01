Nachdem das Festival 2 Jahre in Folge wegen der Pandemie nicht stattfinden konnte, können die Organisatoren und Künstler im kommenden Frühjahr endlich ihre Installationen zeigen und Brixen und seine Umgebung in eine Open-Air-Kunstgalerie verwandeln. In diesem Frühjahr erlebt das Brixen Water Light Festival seine 4. Auflage.Auch in diesem Jahr laden die Brixen Tourismus Genossenschaft und BrixenCultur in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Brixen AG die Schüler der Grund- und Mittelschulen von Brixen, Vahrn, Franzensfeste und Ratschings ein, an einem Zeichen- und Malwettbewerb teilzunehmen, der das Programm des Festivals abrundet und zusätzlich die künstlerischen Fertigkeiten und den kreativen Sinn der Kinder fördert. Die 50 schönsten Bilder werden als Teil des Wasser Licht Festivals an die Fassade des Hotel Pupp in Brixen projiziert.„Nachdem in der vergangenen Ausgabe sehr viele bunte Bilder zum Zeichenwettbewerb eingereicht wurden, freuen wir uns auch in diesem Jahr wieder auf eine rege Teilnahme der Kinder und Jugendlichen am Wettbewerb. Sie werden das Brixen Water Light Festival powered by Durst um eine äußerst kreative Komponente bereichern“, ist der Obmann der Brixen Tourismus Genossenschaft Markus Huber überzeugt. Das Thema des Malwettbewerbs lautet 'Alles was sich im Wasser tummelt'.„Der Kreativität in der Auseinandersetzung mit unserem wichtigsten Gut, dem Wasser, darf wieder freier Lauf gelassen werden“, freut sich der Generaldirektor der Stadtwerke Brixen AG, Franz Beretta.Die Bilder müssen innerhalb 1. März beim Infobüro der Brixen Tourismus Genossenschaft abgegeben werden. Eine Jury bewertet die 50 schönsten Werke und diese werden dann, mit Namen versehen, vom 29. April bis 22. Mai im Rahmen des Brixen Water Light Festivals an die Fassade des Hotel Pupp projiziert. Außerdem erhalten die Kinder der zehn schönsten Einsendungen Sachpreise als Dankeschön für ihre Teilnahme.

