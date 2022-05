„Alpen Flair Festival“ 2022 feiert das Pandemie-Ende“

shop.alpen-flair.com/tickets

-

R&K Store Brixen



Alpen Flair 2022: 22. – 25.06.2022, Ex Natoareal in Natz (Warm Up Party in Natz)



Infos unter: www.alpen-flair.com, www.facebook.com/AlpenFlair

Veranstalter: Alpen Flair GmbH

Natz-Schabs: 2 Jahre mussten sich alle in Geduld üben. Corona hatte etwas gegen Massenansturm, ausgelassene Feiern und unbeschwerte Freude in prächtiger Naturkulisse des Ex-Natoareals in Natz.Nun steht definitiv fest: das Alpen Flair Festival kann heuer definitiv stattfinden und wird wohl auch 2022 ein Wahnsinns-Spektakel mit vollen Rängen. Die Musik-Stilrichtungen werden wieder verrückt unterschiedlich sein. Vom 22. bis zum 25. Juni 2022 wird im ehemaligen Natoareal von Natz wieder Kultur, Spaß und Unterhaltung vom Feinsten geboten.Das Hochplateau und die umliegenden Gemeinden freuen sich, Brixen wird von Alpen Flair und Frei.Wild Fans belagert werden. Wie haben viele das vermisst: freundliche und fröhliche Gesichter auf beiden Seiten werden eine Woche lang Alltagssorgen in den Hintergrund drängen.Beginnen wird alles wieder am Mittwoch „Eintritt frei“ mit der legendären Warm Up Party im Dorf Natz. Sitting Bull wird den Dorfplatz zum Beben bringen, aber auch die Musik entlang der Straßen bei den Ständen der Gastwirte, Clubs und Vereine lässt keine Wünsche offen.Das Alpen Flair Team kann ab Donnerstag aber nicht nur die Headliner präsentieren, bei dieser Liste an Künstlern ist für jeden etwas dabei: Axxis, Draufgänger, Therapy, Gloryhammer, Subway To Sally, Airbourne, Unantastbar, Viva, Ohrenfeindt, Schalgerpiloten, Skindred, The BossHoss, Mia Julia, Rockwasser, Motorjesus, Truck Stop, Mainfelt, Brdigung, Frei.Wild, Stahlzeit und … da fehlt noch das Phänomen der Volksmusik, richtig? Herz was willst du mehr?10 Jahre ist es her, was 2012 klein begann, war in den letzten Jahren vor der Pandemie regelmäßig ausverkauft. SOLD OUT hieß es und auch heuer sind bereits 11.000 der 14.000 Wochenendtickets verkauft.Also ran an den Computer und Tickets reservieren, sonst wartet man vor den Toren vergeblich. Wie ist das möglich? Ganz einfach: der Großteil der Fans sind Stammbesucher, sind sensationell und haben ihre Tickets sicher aufbewahrt nach dem Motto „die Hoffnung stirbt zuletzt“. Nun hat das Warten ein Ende und das Ok-Team, die Vereine und freiwilligen Helfer werden alles daran setzen, dass das Festival für alle ein unvergessliches Highlight des Sommers wird.Mit der Abschaffung der Green-Pass-Pflicht ab 01. Mai 2022 wird es auch keinerlei Zutrittsbeschränkungen geben und sorglose und ausgelassene Stimmung ist garantiert.