Wer kein Ticket mehr ergattern konnte, muss dennoch nicht auf das Event verzichten: Rai Südtirol überträgt die Bühnenshow live ab 20.20 Uhr. <BR \/><BR \/>Dabei werden unter anderem die Auszeichnungen für Sportler und Sportlerin des Jahres sowie der Nachwuchspreis vergeben – ein Highlight für alle Sportbegeisterten im ganzen Land. Vor Ort wird die Veranstaltung im prächtigen Kursaal erneut elegant und stilvoll über die Bühne gehen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1295337_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Organisiert wird die Gala von der Südtiroler Sporthilfe zugunsten der heimischen Nachwuchssportlerinnen und -sportler. „Der Erlös fließt in die Nachwuchsförderung. Deshalb freut es uns umso mehr, dass heuer bereits über eine Woche vor dem Event alle Tickets ausverkauft sind – das Interesse an unserem Abend und an Südtirols Sportgrößen ist enorm“, zeigt sich Präsident Giovanni Podini erfreut. <BR \/><BR \/>Im Anschluss an die feierliche Preisverleihung wird weitergefeiert: DJ Maexx sorgt im Ohmannsaal für beste Stimmung und heizt den Gästen auf dem Partyparkett ein. Die Südtiroler Sportwelt blickt voller Vorfreude auf die Sportnacht des Jahres am 10. April – vor ausverkauftem Hause.