Sulden, vor 40 Jahren. Um eine Attraktion reicher sei Sulden, vermelden die „Dolomiten“ am 30. Dezember 1985, dort bevölkern nämlich <i>„seit zehn Tagen fünf Yaks, halbwilde Haustiere der Tibeter und Lieblingstiere Reinhold Messners, einen Bauernhof.“<\/i><BR \/><BR \/>Die Tiere, <i>„die in Tibet auf 3500 bis 4500 Meter Meereshöhe leben“<\/i> haben die Reise nach Südtirol unbeschadet überstanden und sich in Sulden gut eingelebt, weiß das Tagblatt.<BR \/><i><BR \/>„Den ausgefallenen Wunsch nach Yaks haben sich der Extrembergsteiger Reinhold Messner und der Suldner Paul Hanny erfüllt. Auf dem Weg zum Oho Oyu, dem Achttausender an der Grenze zwischen Nepal und Tibet, aber auch auf anderen Expeditionen haben die Yaks als zähe Tragtiere wertvolle Hilfe geleistet“<\/i>, heißt es da. <BR \/><BR \/>Weiter erfährt der Leser: „Nach der Nomenklatur unserer Zoologie ist Yak die Bezeichnung für eine Untergattung des Auerochsen, auch Grunzochse genannt. Die Yaks sind etwas kleiner als unser Hausrind, langzottelig und überaus genügsam. Das Tier wiegt zwischen 250 und 500 Kilogramm; die Schulterhöhe liegt bei 1,8 Meter. Seine Zunge ist so rauh, daß sie sogar Fleisch vom Knochen reißen kann. Das dicke, teppichartige Fell schützt sie gegen Temperaturen bis zu minus 40 Grad“.<BR \/><BR \/>Auf dem Zeitungsfoto von damals sind zu sehen: <i>„Extrembergsteiger Reinhold Messner mit Töchterchen Lela, Paul Hanny und seine Yaks.“<\/i>