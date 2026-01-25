Mit angesagtem Sound die Leute unterhalten – bei einer Feier, auf einer Skihütte, in einer Diskothek oder bei einer Hochzeit. In wenigen Worten erwartet man sich genau das von einem DJ, einem hierzulande noch etwas unterschätzten Berufsbild. <BR \/><BR \/>Aber ein Beruf ist es allemal, denn mit dem Auflegen verbunden sind verschiedenartige weitere Aufgaben, welche etwa das technische Equipment, die Organisation der Veranstaltungen oder das Arrangement eigener Stücke umfassen. Tritt dann hinter der Konsole gar eine Frau in Erscheinung – gemeinhin als DJane bezeichnet –, dann ist das vor allem in Südtirol ein noch ziemlich ungewohntes Bild.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265580_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Als erste hauptberufliche DJane im Land konnte Verena Senn die gängigen Klischees aufweichen und mittlerweile wollen es ihr immer mehr junge Frauen nachmachen. „Man muss sich nur trauen und von seinem Weg überzeugt sein“, sagt die junge Wipptalerin, die im Jahr etwa 50 Auftritte hat. <BR \/><BR \/>Und so hat sie vor wenigen Wochen zusammen mit dem Betreiber des Brixner Club Max eine neue Plattform für DJane-Abende ins Leben gerufen. Die Initiative nennt sich „Rave On“, sie bringt bekannte DJanes nach Südtirol, am 6. März wird sogar eine bekannte Kollegin aus Los Angeles für Stimmung sorgen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265583_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nEine Hommage an Giorgio Moroder<\/h3>Vorerst aber fiebert sie auf einen anderen Höhepunkt hin – ihrem Auftritt bei „On fire“. Dabei handelt es sich um die große Olympiafeier in der Bozner Stadthalle am 30. Jänner, DJane Ena wird ein siebenminütiges Medley mit Hits von Giorgio Moroder zum Besten geben.<BR \/><BR \/> „Es ist eine herausragende Erfahrung für mich, da ich drei Hits dieses Südtiroler Pioniers der elektronischen Musik zusammen mit den Südtiroler Philharmonikern neu interpretiert habe“, skizziert sie ihr Werk, das im Zusammenspiel mit einem Tanzensemble präsentiert wird. Mit Neugier, großem Ehrgeiz, aber ohne Allüren vermochte sich Verena Senn ihren Weg in diesem zuweilen doch recht schrillen Metier zu bahnen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265586_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nBandgründung in der Mittelschule<\/h3>Ihre musikalische Neigung stellte Verena schon in jungen Jahren unter Beweis: Nachdem sie in der Schule Klavier- und Schlagzeugunterricht genommen hatte, gründete sie in der Mittelschule zusammen mit Freunden eine Band. „Mit 16 Jahren galt mein großes Interesse den Musikfestivals, gleichzeitig kam ich mit der DJ-Szene in Kontakt“, erklärt sie rückblickend.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265589_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Und genau dieser Kosmos sollte sie nie mehr loslassen. Nach dem Abschluss des Sportgymnasiums in Sterzing jobbte sie im örtlichen Winterskigebiet als Bedienung, gönnte sich einige Reisen und heuerte schließlich im Sterzinger Stadtmarketing an. Beide Jobs miteinander zu kombinieren, war auf Dauer nicht möglich – also setzte sie alles auf die DJ-Karte. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73173707_listbox" \/><BR \/><BR \/>Um sich voll und ganz der Musik widmen zu können, ließ sie irgendwann auch das Fußballspielen bleiben. Sicherlich keine einfache Entscheidung, denn Verena Senn ist talentiert und wurde sogar in die italienische Nationalmannschaft berufen. Das ist einige Tage her, heute surft sie hingegen gerne mit dem Snowboard über die Hänge des Rosskopfs.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265592_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Ansonsten trifft sie sich gerne mit Freundinnen, ihr Hund Blacky – ein Labrador-Mischling – sorgt hingegen für regelmäßige Spaziergänge. „Er zwingt mich rauszugehen und garantiert somit meine Bewegungseinheiten“, meint sie lachend. Blacky ist außerdem der Namensgeber ihres Musiklabels Blacky Records. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265595_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n„Unknown“: Ein weltweit gefragter Song<\/h3>Denn DJane Ena produziert auch eigene Songs. Ihre Single „Unknown“ hat auf den diversen Musikplattformen weltweit Hunderttausende Aufrufe erzielt. Im vergangenen Jahr wurde sie von einer Fachjury in die Wertung der 100 besten DJanes weltweit aufgenommen – eine weitere Bestätigung für ihr Wirken. <BR \/><BR \/>Wenngleich Verena in aller Welt gefragt ist und ihre Reisen sie immer wieder an malerische Orte führen, bleibt Südtirol doch ihr Lebensmittelpunkt. „Vor allem jetzt im Winter lege ich viel in den Skigebieten auf, wir haben hier einfach bärige Hütten und Locations“, sagt sie und fügt hinzu, dass sie viele ihrer Gigs nach Österreich, Deutschland und Ibiza führen. <BR \/><BR \/>Und ihr Stil? „Quer durch die Bank, würde ich sagen: House, Techno, Progressive, Trance und Remixes von bekannten Songs.“ Nur Schlager und Fox, das gibt es bei Südtirols Vorzeige-DJane nicht zu hören.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73173700_listbox" \/>