Altbürgermeister erinnert sich: Als die Fluten der Plima kamen Altbürgermeister erinnert sich: Als die Fluten der Plima kamen

Vor 35 Jahren, in der Nacht vom 24. auf den 25. August 1987, richteten die Fluten der Plima verheerende Schäden im Martelltal und in der Latscher Industriezone an. Altbürgermeister Erwin Altstätter erinnert sich noch in allen Einzelheiten, was ab dem späten Abend des 24. August 1987 geschah.