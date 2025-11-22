Gut ein Jahr lang sollen die Renovierungs- und Erweiterungsarbeiten dauern. Und Fans müssen sich nach Angaben des Hotels keine Sorgen machen. Die John-und-Yoko-Suite bleibe erhalten. Die Suite, in der das Bed-in stattfand, wurde in den vergangenen 56 Jahren zu einer Pilgerstätte für Fans von John Lennon.<h3>\r\nReporter auf der Bettkante<\/h3>Das frisch getraute Brautpaar war am 24. März 1969 mit einem cremefarbenen Rolls-Royce aus Paris in Amsterdam angekommen und legte sich ins Bett. 7 Tage lang blieben der Beatles-Star und die japanische Konzeptkünstlerin in der Suite 902 des damals relativ neuen Hotels. Und sie luden die Weltpresse ein.<BR \/><BR \/>Das Bed-in sollte eine Demonstration gegen den Vietnam-Krieg sein. „Wir bleiben im Bett für den Frieden“, sagte Lennon vom breiten Doppelbett aus. Ans Fenster hatten sie Poster geklebt: „Hair Peace“ und „Bed Peace“. „Wir bringen die Botschaft von Love und Peace“, sagte Lennon den Reportern.<BR \/><BR \/>Täglich saßen Dutzende Journalisten aus aller Welt auf der Bettkante des berühmten Paares. Auch Fans kamen, sie wollten Autogramme oder brachten Geschenke.<BR \/><BR \/>Lennon selbst setzte dieser Demo später musikalisch ein Denkmal mit der „Ballad of John und Yoko“.