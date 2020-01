Die Bezeichnung und das Datum der Lostage orientiert sich am Heiligenkalender des Kirchenjahres. In dem Wort Lostag blieb die Bedeutung von „Los“ im Sinne von „Geschick“ erhalten.





Am heutigen Samstag, 25. Jänner, wird die Bekehrung des hl. Apostels Paulus (volkstümlich auch Pauli Bekehrung oder Pauli Bekehr) als Fest im Kirchenjahr der katholischen Kirche, aber auch der orthodoxen, anglikanischen und evangelischen Kirche gefeiert. Es erinnert an die Bekehrung des Apostels Paulus von Tarsus vor Damaskus, das Damaskuserlebnis.Die Bekehrung des Apostels Paulus ist auch ein beliebtes Motiv in der Kunst. Unter anderem gibt es davon ein Fresko von Michelangelo Buonarotti sowie ein Gemälde von Pieter Bruegel dem Älteren.Für Pauli Bekehrung gibt es u.a. folgende Wetterregeln: „An Pauli Bekehr ist der Winter halb hin und halb her“, „Pauli bekehr' dich, halb Winter scher' dich“, „Wenn’s St. Pauli regnet oder schneit, folget eine teure Zeit“, „St. Pauli Bekehrung hell und klar, so hofft man auf ein gutes Jahr“ und „Pauli klar, ein gutes Jahr. Pauli Regen, schlechter Segen“.Das heutige niederschlagsfreie Wetter lässt also auf mehr Schönwetter hoffen.

