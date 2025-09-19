Seit 2019 ist die Eisacktaler Klettersportlerin regelmäßig in der RTL-Spielshow „Ninja Warrior Germany“ zu sehen. <BR \/><BR \/>In der aus Japan adaptierten Fernsehshow stellen sich meist ultrasportliche Kandidaten einem äußerst schwierigen Parcours und erbringen Höchstleistungen, um die verschiedensten Hindernisse zu überwinden; viele davon fordern extrem starke Unterarme und Finger – etwas, was Kletterer wie Andrea Meßner von Natur aus mitbringen.<BR \/><BR \/>Bei ihrer dritten Teilnahme im Jahr 2022 feierte die kecke 30-Jährige ihren bisher größten Erfolg: Von allen weiblichen Teilnehmerinnen der siebten Staffel kam sie am weitesten und sicherte sich den Titel „Last Woman Standing“ sowie 25.000 Euro Preisgeld. Seitdem zählt Meßner zu den bekanntesten und besten Ninja-Warrior-Athletinnen im deutschsprachigen Raum.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1214880_image" \/><\/div>\r\n<h3>Verstorbener Freund entfachte das Ninjafeuer <\/h3>Doch wie kam die Sportwissenschaftlerin, Kletterlehrerin und Lehrerin für Sport und Inklusive Pädagogik eigentlich zum Ninja-Sport und zur Fernsehshow „Ninja Warrior Germany“?<BR \/><BR \/>„Mein guter Freund Hannes Hofer ebnete mir 2019 den Weg“, erzählt Andrea Meßner, die lange Zeit mit ihm in der Kletterhalle in Brixen arbeitete. „Einmal saßen wir gemeinsam beim Mittagessen, als Hannes, der bereits 2018 bei ‚Ninja Warrior Germany‘ teilgenommen hatte, einen Anruf von RTL bekam. Der Sender fragte ihn, ob er nicht nochmal in der Show antreten wolle, diesmal aber in einem Team“, erinnert sich die 30-Jährige an jenen Moment, der ihr Leben in ein „vor Ninja“ und „nach Ninja“ teilen sollte. Denn ohne zu zögern fragte Hannes Andrea noch am Mittagstisch, ob sie ihn nicht begleiten wolle: „Er hatte diese spontane, lebensfreudige und überzeugende Art, mit der er alle um sich herum für etwas begeistern konnte.“ Die Brixnerin zögerte also nicht lange und sagte sofort zu. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/3-eisacktaler-top-athleten-bei-team-ninja-warrior-germany-1" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Wir haben berichtet)<\/a><BR \/><BR \/>Gemeinsam mit Andreas Brunner bildeten Hannes Hofer und Andrea Meßner schließlich das erforderliche Dreierteam und traten 2019 als „Team Südtirol“ in der RTL-Show an, die zu den meistgesehenen Show-Reihen im deutschen Fernsehen gehört.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1214883_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Für diesen Schubs in die Welt des Ninja-Sports ist Andrea Meßner ihrem Freund und langjährigen Arbeitskollegen Hannes Hofer, der am 11. November 2020 im Alter von nur 27 Jahren bei einem Kletterunfall in Sardinien ums Leben kam, bis heute dankbar. „Er war ein so wunderbarer Mensch. Er soll nicht vergessen werden“, betont sie nachdrücklich – und erinnert damit an einen jungen Mann, der nicht nur sportlich talentiert war, sondern auch mit seiner lebensbejahenden, positiven Art viele um sich herum berührte und motivierte, über sich hinauszuwachsen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/trauer-um-hannes-hofer-auch-schwester-starb-2016-bei-kletterunfall" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Wir haben über Hannes Hofers tödlichen Unfall berichtet)<\/a><h3>Emsige Geschäftsfrau mit 40 Angestellten<\/h3>Heute hat die „Ninja-Königin“ aus dem Eisacktal ihr Hobby zum Beruf gemacht: Nach vielen Jahren als Kletterlehrerin in der Kletterhalle Brixen zog sie 2022 nach Basel. Dort leitet sie die „Overground Basel“ – eine der größten Trendsporthallen Europas mit über 2000 Quadratmetern Fläche, spezialisiert auf Parkour, Ninja-Sport, Tricking <i>(Anm.: eine moderne Sportdisziplin, die Akrobatik, Kampfsport, Sprünge und Drehungen kombiniert)<\/i> und Chase Tag <i>(Anm.: ein schnelles Fangspiel, bei dem es auf Geschick, Schnelligkeit und Teamarbeit ankommt)<\/i>. Alle vier sind moderne, eher junge Trendsportarten, die oft in solchen speziellen Hallen oder Parks ausgeübt werden. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1214886_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In nur zwei Jahren schaffte Meßner es, die „Overground Basel“ aus einer prekären finanziellen Lage herauszuführen. Heute leitet sie ein 40-köpfiges Team und sorgt dafür, dass über 300 Kinder und Jugendliche hier ihre Leidenschaft für Bewegung entdecken können. „Mein Ziel ist es, den Ninja-Sport in Europa groß zu machen und dabei selbst als Wegbereiterin für Groß und Klein voranzugehen“, erzählt die emsige Geschäftsfrau, die sich an ihrem Arbeitsplatz nicht nur um langweiligen Papierkram kümmert, sondern auch nach getaner Arbeit für ihre nächsten Fernsehauftritte fleißig trainiert.<h3>Sport machen mit Kindern am anderen Ende der Welt <\/h3>Als Geschäftsfrau und Sportlerin lebt Andrea Meßner heute vor allem eines: Was sie anpackt, macht sie mit ganzer Hingabe – aber immer mit Maß und Ziel. „Das Leben ist zu kurz für Extreme“, sagt sie. „Ich muss nicht ständig an meine Grenzen gehen, um etwas zu erreichen“, beschreibt sie ihr Lebensmotto, das sie auch beruflich erfolgreich umsetzt. <BR \/><BR \/>Diese innere Balance verdankt sie vor allem ihrer Reise nach Tansania in Ostafrika. Mit 19 Jahren flog sie in das Land, das über 120 ethnische Gruppen beheimatet, darunter Maasais. Ihr Ziel: Ifakara, eine Stadt in der Region Morogoro im Süden des Landes. „Ich wohnte im Bethlehem Centre, einer Einrichtung, die Kindern mit geistigen Beeinträchtigungen Halt und Förderung bietet. Mit ihnen zusammen zu sein, Sport zu treiben und ihre kleinen wie großen Fortschritte zu erleben, prägte mich tief“, erzählt die sozial engagierte Eisacktalerin, die dort tief in den afrikanischen Tagesrhythmen eintauchte: „Ich erlebte eine andere Art, mit Zeit umzugehen – achtsam und bewusst. Selbst für ein kurzes Gespräch nehmen sich die Menschen Zeit, ohne zu hasten. Das steckt an.“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1214889_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch im Ninja-Sport profitiert Meßner heute von der Präsenz und Achtsamkeit, die sie in Tansania aufgesaugt hat. „Wer aufmerksam und konzentriert handelt, kann Hindernisse präziser bewältigen und bleibt gelassener in kritischen Momenten“, so die taffe Brixnerin, die bald schon wieder im TV zu sehen ist. <BR \/><BR \/>Am heutigen Freitag beginnt nämlich um 20.15 Uhr auf RTL die zehnte Staffel von „Ninja Warrior Germany“. In welcher Folge Andrea Meßner zu sehen ist, wird demnächst bekanntgegeben.