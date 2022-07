Andreas Pircher: Wenn Freizeit die Musik prägt

Wenn der Naturnser Andreas Pircher auftritt, dann erklingen entweder sein Jagdhorn oder seine Tuba, es liegt also Musik in der Luft. Der 44-Jährige spielt aber nicht nur in der Jagdhornbläsergruppe und in der Musikkapelle Naturns, er hat als Obmann auch seit Jahren die volle Verantwortung für diese Vereine inne. Und Pircher steht zudem der Vereinigung der Südtiroler Jagdhornbläser vor. Seit heuer im Mai ist er auch noch VSM-Vizeobmann.Mehr über den ehrenamtlich so engagierten Naturnser und seine liebsten Freizeitbeschäftigungen erfahren Sie am Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“.Zudem finden Sie im „Magazin“ Südtirols umfassendstes TV-Programm mit Streamingtipps – und viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um den neuen Marmorrundweg im Naturpark Stilfserjoch.Gäste im „Magazin“ sind Bastelbuch-Autorin Pia Pedevilla (In Frage gestellt), der deutsche Sänger Ben Zucker (Sonntagsfrühstück), „Lampchop“ aus Nashville (Musik) und Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier (Schneidig & Schnulzig). Hanspaul Menara lädt zu einer Tour zu den „Drei Seen“ ein und bei „Essen & Trinken“ mit Helmut Bachmann geht es um kunterbunte Kinderküche.„Star der Woche“ ist diesmal Hollywoodstar Dakota Johnson, die am Donnerstag, 7. Juli, in „L.A. Love Songs – Der Sound meines Lebens“ (VOX, 20.15 Uhr) ihr Können beweist.