Andreas Pircher – Wenn Musik die Freizeit prägt

Wenn der Naturnser Andreas Pircher auftritt, dann erklingen entweder sein Jagdhorn oder seine Tuba, es liegt also Musik in der Luft. Der 44-Jährige spielt aber nicht nur in der Jagdhornbläsergruppe und in der Musikkapelle Naturns, er hat als Obmann auch seit Jahren die volle Verantwortung für diese Vereine inne. Und Pircher steht zudem der Vereinigung der Südtiroler Jagdhornbläser vor. + von Florian Mair