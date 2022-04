Angela Merkel in Brixen

Hoher Besuch in Brixen: Kurz nach der Wiedereröffnung erlebte das Hotel „Elephant“ in Brixen am Palmsonntag ebenso unerwarteten wie erfreulichen Besuch. Besitzerin Elisabeth Heiss konnte die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßen, die nach einer Italienreise mit Romaufenthalt in Brixen eine Übernachtung vor der Rückreise über den Brenner einlegte.