Angelika Mitterrutzner: Zeit fürs Ehrenamt

Sie mag das Stricken beim warmen Ofen, das Schwitzen bei der Holzarbeit – und natürlich auch das Ehrenamt als Präsidentin des Katholischen Familienverbandes Südtirol. Doch am allerliebsten ist Angelika Weichsel Mitterrutzner Oma. Seit etwas mehr als einem Jahr ist die 66-Jährige zweifache Großmutter – und genießt ihre Rolle in vollen Zügen.„Omas sind Mütter, die vom lieben Gott eine zweite Chance bekommen haben“, sagt sie und schmunzelt. Sie kümmert sich jedenfalls mit viel Freude um ihre Enkelkinder Sara und Alexander, wenn sie gebraucht wird. Zudem ist sie begeisterte Köchin und nicht minder engagierte Sängerin im Vahrner Kirchenchor. Mehr über Angelika Mitterrutzner lesen Sie im neuen „Dolomiten-Magazin“.Zudem finden Sie dort Südtirols größtes TV-Programm mit täglichen Streaming-Tipps sowie viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um die große Aktion „Südtirol hilft“, die vor Weihnachten ihren jährlichen Höhepunkt erlebt.Gäste des neuen „Magazins“ sind der Südtiroler Formel-1-Teamchef Günther Steiner (Sonntagsfrühstück), die frühere Weltklasse-Biathletin Nathalie Santer (In Frage gestellt), Schlagerstar Christian Anders (Schneidig & Schnulzig) und der Sänger und Songschreiber Christian Kröss (in Backstage). Hanspaul Menara lädt zur ersten Schneetour des Winters auf das Rittner Horn ein, Georg Oberrauch beschreibt den Jakobsweg von Prissian nach Lana und bei Essen & Trinken präsentiert Helmut Bachmann einfache, schnelle Weihnachtskekse. „Star der Woche“ ist schließlich die britisch-US-amerikanische Schauspielerin Emily Blunt.Übrigens: Das „Dolomiten-Magazin“ gibt es auch diesmal wieder mit dem großen Preisrätsel. Woche für Woche sind tolle Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

