Anregender Diskussionsabend: Chancengleichheit im Spannungsfeld zwischen Beruf und Familie

Im Rahmen der landesweiten Aktionstage politische Bildung fand kürzlich im Verkostungsraum des Weingutes Klaus Lentsch in Eppan ein Diskussionsabend zum Thema Wo beginnt Chancengleichheit. Chancengleichheit im Spannungsfeld zwischen Job und Familie statt. Die RAI- Journalistin Simone Mayr stellte die Diskussionsteilnehmer vor. So konnte die Präsidentin vom Landesbeirat für Chancengleichheit Dr.in Ulrike Oberhammer mit aktuellen Zahlen und konkreten Fallbeispielen aufwarten. Der Generalsekretär der Gemeinde Eppan Dr Werner Natzler zeigte auf, dass es bei den einzelnen Stellen in der öffentlichen Hand zwar keine Unterschiede in der Entlohnung gebe, es aber tatsächlich so sei, dass sich bei den unteren Stellen ausschließlich Frauen bewerben würden. Ebenso fragten Männer nicht um Teilzeit an so Natzler weiter. Dies berge die Gefahr, daß Frauen aufgrund des geringeren Lohnes später auch eine geringere Rente erhalten und Gefahr laufen in die Altersarmut zu geraten. Michael Quirbach erläuterte die Herausforderung, wenn ein Unternehmer zugleich auch ein guter Vater sein möchte. Die 3fache Mutter Sabine Rabensteiner erzählte von den Schwierigkeiten als ausgebildete Apothekerin eine fixe Anstellung zu erhalten. Während die Bauunternehmerin und Mutter die Anwesenden dazu ermunterte Aufgaben in Familie und Beruf möglichst zu delegieren, um sich Freiräume für die Kindererziehung zu schaffen. Organisiert wurde Abend vom Bildungsausschuss Plattform.Kultur St. Michael