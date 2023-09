Anton Bernard: Vom Eisring auf das Finanzparkett

Seit über einem Jahr ist der Überetscher als Vermögensberater tätig.

Eishockey gehört der Vergangenheit an: Anton Bernard hat Hockeyschläger und Schlittschuhe gegen feinen Zwirn und Krawatte eingetauscht.Nach dem Karriereende beim HCB Südtirol im vergangenen Jahr hat das Leben des 34-Jährigen, mit 738 Spielen und 4 Saisonen als Kapitän langjährige Integrationsfigur der „Foxes“, eine radikale Wende vollzogen: Innerhalb kürzester Zeit wurde aus dem Eishockeyprofi ein Vermögensberater.Im Gegensatz zu vielen Profisportlern, die dem Karriereende zuweilen etwas planlos entgegenblicken, war für den Kalterer die Marschroute klar: „Ich habe mich schon während meiner aktiven Zeit für Finanzfragen interessiert und parallel an der Uni Bozen Wirtschaft studiert, sicherlich auch aus einer persönlichen Notwendigkeit heraus“, erklärt er seinen Antrieb.In der neuen Ausgabe des „Dolomiten“-Magazins, das am Freitag erscheint, erzählt der 3-fache Familienvater über seine neuen beruflichen Aufgaben, alten Hockey-Verletzungen und dem privaten Familienglück. Und natürlich gibt auch er seinen ganz persönlichen Freizeittipp.Außerdem finden Sie dort Südtirols größtes TV-Programm mit Streaming-Tipps – und viele weitere tolle Beiträge. In der Reportage etwa geht es um Sonnenaufgangswanderungen und kulinarische Highlights, die im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Herbstgenuss am Berg“ in der Dolomitenregion Seiser Alm erlebt werden können.Gäste des neuen Magazins sind außerdem der Präsident des GEOPARC Bletterbach Peter Daldos (In Frage gestellt) und die Präsidentin des AEB (Arbeitskreis Eltern Behinderter) Angelika Stampfl (Sonntagsfrühstück).Hanspaul Menara lädt zu einer Wanderung zu den Kofelraster Seen im Ultental ein. In der Rubrik „Mein Haustier“ hat Petra Schwienbacher diesmal 10 interessante Fakten über Kaninchen gesammelt, Andreas Modery erklärt, wie Kalanchoën den Balkonkasten füllen können. Zudem gibt es wieder tolle Koch- und Büchertipps und vieles mehr.