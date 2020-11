Anton Josef Kosta jetzt noch aktiver im sozialen Ehrenamt

Wer den nunmehr pensionierten Bankdirektor Anton Josef Kosta aus St. Lorenzen kennt, der weiß, dass hinter dem öffentlichen Geschäftsmann ein Privatmann steht, der das Genossenschaftsprinzip von Friedrich Wilhelm Raiffeisen und die Lehre des Hl. Benedikt („Ora et labora“) nicht nur zum Lebensmotto gewählt, sondern auch verinnerlicht hat.Und so ist es auch kaum verwunderlich, dass er sich in der Freizeit sozial engagiert – und nun im Ruhestand sogar noch mehr. Der 63-jährige zweifache Opa wird im „Dolomiten-Magazin“ vom heutigen Freitag in der Rubrik „Menschen in der Freizeit“ näher vorgestellt.Im „Dolomiten-Magazin“ finden Sie zudem das größte TV-Programm Südtirols und viele interessante Beiträge. In der wöchentlichen Reportage gibt es diesmal Anregungen für einen erfüllten Advent von Familienseelsorger Toni Fiung. Außerdem enthält das „Magazin“ das mit Abstand umfangreichste Fernsehprogramm Südtirols. Jetzt auch mitsamt Streaming-Tipps!„Star der Woche“ im „Dolomiten-Magazin“ ist diesmal Yvonne Catterfeld (41), die am Donnerstag, 3. Dezember, in „Wolfsland: Kein Entkommen“ (ARD) zu überzeugen weiß.Und nicht zu vergessen: Im „Dolomiten-Magazin“ gibt es auch ein großes Preisrätsel. Woche für Woche sind einmalige Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

