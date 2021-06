Anton „Toni“ Schenk: „Das Helfen steckt mir im Blut“

„Ich habe in meinem Leben viel Glück gehabt“, sagt der heute 71-jährige Anton „Toni“ Schenk aus Olang. Er sei gefördert und gefordert worden und konnte dadurch sowohl beruflich wie in seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten viel erreichen, blickt er dankbar zurück.Zupacken, wo man gebraucht wird und wo andere Hilfe benötigen, das ist sein Credo: ob einst bei der Rodel-WM 1971 in Olang oder später als Rennsportleiter der italienischen Naturbahnrodler, ob als jahrzehntelanges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr oder der Bergrettung, oder aber beruflich ebenso viele Jahre lang bei der Firma „Bound Brook“ bzw. „GKN Sinter Metals“ in Bruneck.Im „Dolomiten-Magazin“ vom heutigen Freitag wird der Liebhaber von schönen Konzerten und begeisterte Opa von 4 Enkelinnen in der Rubrik „Menschen in der Freizeit“ etwas näher vorgestellt.Im „Dolomiten-Magazin“ finden Sie zudem viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um die Vitalpina® Hotels Südtirol. Der Name steht für 32 niveauvolle Häuser mit hohen Qualitätsstandards in den schönsten Gegenden des Landes, die ihre Leidenschaft für die Berge und die Natur vereint. Außerdem enthält das „Magazin“ das mit Abstand umfangreichste Fernsehprogramm Südtirols, auch mitsamt Streaming-Tipps!„Star der Woche“ im „Dolomiten-Magazin“ ist diesmal Film-Ikone Emma Thompson. Die Britin glänzt am Sonntag (6. Juni) ab 20.15 Uhr auf Sat.1 in der Rolle der Talkshow-Queen Katherine Newbury, deren Stern unaufhörlich sinkt.Und nicht zu vergessen: Im „Dolomiten-Magazin“ gibt es auch ein großes Preisrätsel. Woche für Woche sind einmalige Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

ds