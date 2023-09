Apothekerin Marialuise Maier Stauder: „Hauptsache gesund“

Für Marialuise Maier ist 2023 kein Jahr wie jedes andere. Im Mai hat sie nach kurzer Verlobung Lanas Bürgermeister Harald Stauder geheiratet und im Dezember erwarten die beiden ihr erstes Kind. Ob Mädchen oder Junge will die 42-Jährige nicht verraten. „Hauptsache gesund.“ Alles andere sei unwesentlich. „In meinem Alter ist eine Schwangerschaft ein Riesenglück, wofür wir sehr dankbar sind“, sagt sie. Instinktiv legt sie die linke Hand auf ihren Babybauch, quasi als wolle sie das Geheimnis noch sicherer bewahren.Ob Mädchen oder Junge, dafür wird man sich also noch etwas gedulden müssen. Was man jetzt schon weiß ist, dass Marialuise Maier ihr Kind weitgehend mit natürlichen Heilmitteln und sanften Methoden pflegen wird. Immerhin hat sie bereits 2011 ein Buch zum Thema veröffentlicht. „Pflanzenheilkunde für Kinder ist zwar ein altes Gebiet, erfreut sich aber berechtigterweise wieder an Beliebtheit, denn gerade die Kleinen reagieren besonders gut auf alternative Heilungsmethoden“, sagt die Autorin von „Die Südtiroler Kinderapotheke für Zuhause.“Dabei spricht Marialuise aus Erfahrung. Ihre Leidenschaft für alles Natürliche ist schon früh entstanden. „Meine Geschwister und ich wurden bereits als Kinder von unserer Mutter und unserem Onkel, einem Arzt, naturheilkundlich behandelt.“ Dass Heilpflanzen wirklich heilen können, hat sie als kleines Mädchen oft erlebt.rIn ihrer aktuellen Ausgabe veröffentlicht die „Südtiroler Frau“ ein Porträt von Marialuise Maier Stauder.Weitere Themen im Heft: Hinschauen und handeln: Was tun, wenn man Gewalt an einer Frau erkennt? Mariä Namen – ein ganz besonderer Namenstag. Tipps für den sicheren Schulweg. Altes Heilwissen neu belebt.